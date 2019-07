Фінальний матч Копа Амеріка-2019 Бразилія – Перу стартував о 23:00 за київським часом та завершився важкою перемогою "селесао" з рахунком 3:1. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проводив "Футбол 24".

Бразилія у меншості здобула важку перемогу над Перу, ставши тріумфатором Копа Амеріка-2019

Останні 26 хвилин поєдинку бразильці провели у меншості через вилучення Габріеля Жезуса, який отримав другу жовту картку за грубий поштовх на фланзі – втім, пенальті на 88-й хвилині, яке "привіз" екс-динамівець Карлос Самбрано, поставило крапку в протистоянні. Бразилія стала чемпіоном Америки-2019.

Стартові склади

Бразилія: Аліссон – Дані Алвес, Маркіньйос, Тьягу Сілва, Алекс Сандро – Каземіро, Артур – Жезус, Коутінью, Евертон – Фірміно

Запасні: Едерсон, Рамос, Міранда, Нерес, Вілліан, Феліпе Луїс, Мілітао, Фернандіньйо, Аллан, Пакета, Рішарлісон, Фагнер

