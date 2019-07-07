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БРАЗИЛІЯ - ПЕРУ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Бразилія – Перу: онлайн-трансляція фіналу Копа Амеріка-2019 – як це було

7 липня 22:50 2551 Читать на русском
Бразилія – Перу: онлайн-трансляція фіналу Копа Амеріка-2019 – як це було
Бразилія – Перу: онлайн-трансляція фіналу Копа Амеріка-2019 – як це було

Збірна Бразилії завдяки голам Евертона, Габріеля Жезуса та Рішарлісона переграла Перу в домашньому фіналі Кубка Америки (3:1).

15’ Евертон
45+2’ Габріел Жезус
70’ Габріел Жезус
90’ Рішарлісон
 
Паоло Ґерреро 44’
15’ Евертон
44’ Паоло Ґерреро
45+2’ Габріел Жезус
70’ Габріел Жезус
90’ Рішарлісон

Фінальний матч Копа Амеріка-2019 Бразилія – Перу стартував о 23:00 за київським часом та завершився важкою перемогою "селесао" з рахунком 3:1. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проводив "Футбол 24".

Бразилія у меншості здобула важку перемогу над Перу, ставши тріумфатором Копа Амеріка-2019

Останні 26 хвилин поєдинку бразильці провели у меншості через вилучення Габріеля Жезуса, який отримав другу жовту картку за грубий поштовх на фланзі – втім, пенальті на 88-й хвилині, яке "привіз" екс-динамівець Карлос Самбрано, поставило крапку в протистоянні. Бразилія стала чемпіоном Америки-2019.

Стартові склади

Бразилія: Аліссон – Дані Алвес, Маркіньйос, Тьягу Сілва, Алекс Сандро – Каземіро, Артур – Жезус, Коутінью, Евертон – Фірміно

Запасні: Едерсон, Рамос, Міранда, Нерес, Вілліан, Феліпе Луїс, Мілітао, Фернандіньйо, Аллан, Пакета, Рішарлісон, Фагнер

Перу: Гальєсе – Адвінкула, Самбрано, Абрам, Трауко – Тапіа, Йотун – Каррільйо, Куева, Флорес – Геррейро

Запасні: Каседа, Альварес, Араухо, Корсо, Сантамарія, Руідіас, Претелль, Кальєнс, Гонсалес, Бальйон, Поло

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blog_ava
Бразилія – Перу: анонс фіналу Копа Амеріка-2019
7 липня
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