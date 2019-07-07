Збірна Бразилії завдяки голам Евертона, Габріеля Жезуса та Рішарлісона переграла Перу в домашньому фіналі Кубка Америки (3:1).
Фінальний матч Копа Амеріка-2019 Бразилія – Перу стартував о 23:00 за київським часом та завершився важкою перемогою "селесао" з рахунком 3:1. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проводив "Футбол 24".
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Останні 26 хвилин поєдинку бразильці провели у меншості через вилучення Габріеля Жезуса, який отримав другу жовту картку за грубий поштовх на фланзі – втім, пенальті на 88-й хвилині, яке "привіз" екс-динамівець Карлос Самбрано, поставило крапку в протистоянні. Бразилія стала чемпіоном Америки-2019.
Стартові склади
Бразилія: Аліссон – Дані Алвес, Маркіньйос, Тьягу Сілва, Алекс Сандро – Каземіро, Артур – Жезус, Коутінью, Евертон – Фірміно
Запасні: Едерсон, Рамос, Міранда, Нерес, Вілліан, Феліпе Луїс, Мілітао, Фернандіньйо, Аллан, Пакета, Рішарлісон, Фагнер
Перу: Гальєсе – Адвінкула, Самбрано, Абрам, Трауко – Тапіа, Йотун – Каррільйо, Куева, Флорес – Геррейро
Запасні: Каседа, Альварес, Араухо, Корсо, Сантамарія, Руідіас, Претелль, Кальєнс, Гонсалес, Бальйон, Поло
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