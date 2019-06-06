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Бразилія перемогла у товариському матчі Катар – 2:0 – відео голів та огляд матчу

09:57 164 Читать на русском
Бразилія перемогла у товариському матчі Катар – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Бразилія – Катар – 2:0 / Федерація футболу Бразилії

Збірна Бразилії переграла у спарингу Катар та втратила Неймара. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Товариські матчі
Бразилія
2
2 : 0
0
Катар
03:30 06:06:2019
завершено
 

Товариські матчі

Бразилія – Катар – 2:0

Голи: Рішарлісон, 16, Габріел Жезус, 24

Неймар зазнав серйозної травми – бразилець пропустить Копа Амеріка

Збірна Бразилії перед початком домашнього Копа Амеріка зіграла спаринг із Катаром. Вже у першому таймі легіонери з АПЛ Рішарлісон та Габріел Жезус забили голи у ворота азіатів, які виявились єдиними у зустрічі.

Найголовнішою подією поєдинку стала травма лідера "селесао" Неймара. За офіційними даними, бразилець розірвав зв'язки у щиколотці і пропустить турнір.

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Світ Бразилія - Катар Неймар Неймар Бразилія Бразилія Катар Катар Відеоновини
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