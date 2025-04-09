Бразильська конфедерація футболу знайшла наступника звільненому Дорівалу Жуніору. Як інформує UOL, вона погодилася виплатити 2,5 млн євро Аль-Хілялю за дострокове розірвання контракту Жорже Жезуша. Угода португальського фахівця була розрахована до літа 2026 року.

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Очікується, що Жезуш виведе бразильців на наступний чемпіонат світу за зарплатню, значно меншу за ту, яку він отримує нині. Жорже давно мріяв очолити "селесао" і тепер зможе втілити своє бажання. У нього чудова репутація в Бразилії після перемоги з Фламенго в Копа Лібертадорес 2020 року.

Водночас раніше повідомлялося про конфлікт Жезуша з Неймаром, який тривалий час грав за Аль-Хіляль.

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