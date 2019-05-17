Бразилія опублікувала заявку на Копа Амеріка – є несподіванки

Наставник збірної Бразилії Тіте назвав 23 футболістів, які зіграють на Копа Амеріка-2019.
Голкіпери: Аліссон, Едерсон, Кассіо
Захисники: Дані Алвес, Фагнер, Алекс Сандро, Філіпе Луїс, Тьягу Сілва, Маркіньйос, Міранда, Едер Мілітао
Фанати збірної Бразилії проголосували за заявку на Копа Амеріка – шокуюча позиція Неймара
Півзахисники: Фернандінью, Каземіро, Артур, Аллан, Лукас Пакета, Філіппе Коутінью
Нападники: Неймар, Евертон, Давід Нерес, Рішарлісон, Роберто Фірміно, Габріель Жезус
Зауважимо, що до заявки не потрапив юний нападник Реала Жуніор Вінісіус, який нещодавно відновився від травми. Крім того, у заявку не потрапив і екс-гравець Шахтаря Вілліан, а також захисник Реала Марсело.
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До слова, Копа Амеріка відбуватиметься у Бразилії з 14 червня по 7 липня. "Селесао" у групі зіграють з Болівією, Венесуелою та Перу.