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Бразилія опублікувала заявку на Копа Амеріка – є несподіванки

17 травня 17:50 1884 Читать на русском
Бразилія опублікувала заявку на Копа Амеріка – є несподіванки
Збірна Бразилії / Соцмережі

Наставник збірної Бразилії Тіте назвав 23 футболістів, які зіграють на Копа Амеріка-2019.

Голкіпери: Аліссон, Едерсон, Кассіо

Захисники: Дані Алвес, Фагнер, Алекс Сандро, Філіпе Луїс, Тьягу Сілва, Маркіньйос, Міранда, Едер Мілітао

Фанати збірної Бразилії проголосували за заявку на Копа Амеріка – шокуюча позиція Неймара

Півзахисники: Фернандінью, Каземіро, Артур, Аллан, Лукас Пакета, Філіппе Коутінью

Нападники: Неймар, Евертон, Давід Нерес, Рішарлісон, Роберто Фірміно, Габріель Жезус

Зауважимо, що до заявки не потрапив юний нападник Реала Жуніор Вінісіус, який нещодавно відновився від травми. Крім того, у заявку не потрапив і екс-гравець Шахтаря Вілліан, а також захисник Реала Марсело.

Мессі, Агуеро та Ікарді потрапили до розширеної заявки збірної Аргентини на Копа Амеріка-2019

До слова, Копа Амеріка відбуватиметься у Бразилії з 14 червня по 7 липня. "Селесао" у групі зіграють з Болівією, Венесуелою та Перу.

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Світ Копа Амеріка Головне Марсело Марсело Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус Вілліан Вілліан Бразилія Бразилія Тіте Тіте
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