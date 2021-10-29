Бразилія оголосила заявку на матчі проти Аргентини і Колумбії – без зірки Реала
Наставник "селесао" Тіте визначився із обоймою гравців, які матимуть змогу зіграти в поєдинках кваліфікації до ЧС-2022 проти Аргентини і Колумбії.
До розташування збірної Бразилії на жовтневі поєдинки були викликані 23 футболісти, інформує прес-служба конфедерації футболу.
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Відсутній у заявці вінгер Реала Вінісіус Жуніор, який в поточному сезоні забив 7 м'ячів і 5 разів асистував на клубному рівні. У жовтні представник мадридців викликався до лав збірної, але провів на полі лише 27 хвилин.
Заявка збірної Бразилії:
Воротарі: Аліссон, Габріел Шапеко, Едерсон;
Оборонці: Даніло, Алекс Сандро, Емерсон, Ренан Лоді, Тіягу Сілва, Маркіньйос, Едер Мілітао, Лукас Веріссімо;
Півзахисники: Каземіро, Фабінью, Фред, Жерсон Сантос, Лукас Пакета, Філіппе Коутінью;
Нападники: Неймар, Антоні, Рафінья, Роберто Фірміно, Габріел Жезус, Матеус Кунья.
Нагадаємо, підопічні Тіте зустрінуться з Колумбією та з Аргентиною 12 і 16 листопада відповідно. Наразі "селесао" очолюють турнірну таблицю кваліфікації до ЧС-2022 у Південній Америці.
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