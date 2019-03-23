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Бразилія не змогла перемогти Панаму – Пакета забив дебютний гол за "селесао"

21:47 161 Читать на русском
Бразилія не змогла перемогти Панаму – Пакета забив дебютний гол за "селесао"
Бразилія зіграла унічию з Панамою

Збірна Бразилії у товариському матчі розписала нічию з командою Панами (1:1). Півзахисник Мілана Лукас Пакета відзначився дебютним голом за національну команду.

Товариські матчі
Бразилія
1
1 : 1
1
Панама
19:00 23:03:2019
завершено
 

Товариський матч

Бразилія – Панама – 1:1

Голи: Пакета, 32 – Мачадо, 36

Збірна Бразилії на стадіоні Драгау в Порту зустрічалась з командою Панами. У складі "селесао" на поле вийшли Едерсон, Мілітао, Фірміно, Каземіро, Пакета, Артур, Коутінью та інші виконавці.

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Рахунок у матчі відкрив Лукас Пакета, який ударом з льоту замкнув подачу Каземіро. Цей гол став для хавбека Мілана дебютним в складі національної команди. До слова, Лукас вийшов на гру у футболці з культовим для Бразилії 10-м номером.

Проте Панама відігралась вже через 4 хвилини. Мачадо красивим ударом головою перекинув Едерсона. Можливо, в момент передачі гравець перебував у офсайді, але арбітр матчу зарахував взяття воріт.

Це гол став останнім у зустрічі. 1:1 – підсумок спарингу у Португалії.

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Відеоновини Головне Товариські матчі Лукас Пакета Лукас Пакета Бразилія - Панама Бразилія Бразилія Панама Панама
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