Тимчасовий тренер "Селесао" Мано Менезес визначився з гравцями, які візьмуть участь в матчі проти Марокко.

Наставник Бразилії вирішив викликати 23 гравців на найближчі матчі. Неймар, один із зіркових гравців, пропустить березневу зустріч через травму. Менезес додав у список декількох молодих гравців. Серед них Вітор Роке та Андрей Сантос.

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Воротарі: Едерсон, Майкел, Вевертон.

Захисники: Рожер Ібанес, Едер Мілітао, Маркіньйос, Роберт Ренан, Артур, Емерсон Роял, Алекс Теллес, Ренан Лоді.

Півзахисники: Андре, Андрей Сантос, Каземіро, Жоао Гомес, Лукас Пакета, Рафаєль Вейга.

Нападники: Антоні, Рішарлісон, Родріго Гоес, Вінісіус Жуніор, Роні, Вітор Роке.

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O treinador Ramon Menezes divulgou os 23 atletas que farão parte do grupo que disputará o amistoso contra Marrocos, no dia 25 de março, na cidade de Tânger.



Dos jogadores, nove vestirão a Amarelinha pela primeira vez.



Vamos com tudo! pic.twitter.com/x6r531igVz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 3, 2023

Менез вирішив викликати також захисника Роберта Ренана, який виступає за російський Зеніт. Нагадаємо, що 25 березня Бразилія проведе товариський матч проти збірної Марокко.

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