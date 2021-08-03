Олімпіада. Футбол, чоловіки, 1/2 фіналу

Мексика – Бразилія – 0:0 (1:4 у серії пенальті)

Упродовж основого часу поєдинку команди так і не зуміли забити. Екстра-тайм теж не приніс жодного гола. Відповідно, перший фіналіст Олімпіади визначався в серії 11-метрових ударів.

Бразилія вириває путівку у фінал Олімпіади – драматична серія пенальті, 36-річний Очоа на межі подвигу

Значно краще в ній себе проявили бразильці. Голкіпер Мексики Гільєрмо Очоа так не зміг відбити жодного з 4-х ударів, хоча був близьким до цього. Натомість мексиканці не реалізували перші два удари, що і стало для них фатальним. 4:1 – Бразилія у фіналі. Суперником "селесао" за золото Олімпіади стане переможець пари Японія – Іспанія.