Бразилія – Мексика: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Бразилія і Мексика зіграють у грі за вихід у чвертьфінал Чемпіонату світу 2018. "Футбол 24" представляє анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018.

Бразилія – Мексика

2 липня, 17:00, Самара, стадіон Самара Арена

Головний арбітр: Джанлука Роккі (Італія)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Бразилія – Мексика: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Бразилія підтвердила своє реноме солідної ззаду та креативної попереду команди в матчах проти Коста-Ріки та Сербії. Стартовий провал у вигляді безбарвної нічиєї зі Швейцарією змінився двома перемогами по 2:0. Однак не варто забувати, що Кейлор Навас майже зупинив Неймара і Ко в матчі 2-го туру – команда Тіте дотиснула костаріканців лише в компенсований час. Далі вже було значно краще. Усі ті, на кому трималася атакувальна гра у відборі ЧС-2018, продовжують сяяти. Однак трохи змінились ролі. Коутінью є абсолютно найкращим гравцем "селесао", Неймар трохи в тіні, Паулінью та Жезус додають свої слова, коли потрібно.

У зміні ролей і криється головна проблема Бразилії. Неймар розуміє, що виліт Мессі та Роналду відкриває йому шлях до Золотого м'яча, але ж форвард ПСЖ навіть не є головною зіркою своєї команди на Чемпіонаті світу 2018. Він дуже хоче, однак поки не виходить: 1 гол і 1 асист – не надто вражаюча статистика за стартові 3 матчі. Неймар часто перетягує ковдру на себе, плутаючи лідерські функції із самопіаром.

Мексика обіграла Німеччину та Південну Корею, але мала всі шанси вилетіти після гри проти Швеції. Передбачувано команда Осоріо відчула шалені проблеми з грою першим номером. Лише героїзм корейців, які боляче били німців, вивів симпатичних мексиканців у плей-офф. Пора згадувати свою найкращу гру. На фоні проблем із флангами захисту бразильців Мексика в особі Ірвінга Лосано може знову показати своє найкраще контратакувальне обличчя.

Кадри

Екс-хавбек Шахтаря Дуглас Коста – єдиний, який точно не зіграє через серйозну травму. Флангові захисники Марсело та Даніло також точно не зіграють в основі – тренер не ризикуватиме їхнім здоров'ям. Доведеться справа віддуватись Фагнеру, а зліва Феліпе Луїсу, підтвердив свою основу Тіте.

Ектор Морено – єдиний, хто пропускає матч через дискваліфікацію. На місці центрального захисника Уго Аяла має більше шансів вийти, ніж 39-річний ветеран Рафа Маркес.

Цікаві факти

Команди зустрічались уже 40 разів. Бразилія виграла 23 матчі, Мексика – тільки 10. В останніх 4-х матчах чемпіонатів світу "ацтеки" не могли перемогти і забити 5-разовим чемпіонам світу.

Бразилія у понеділки не програє. У всіх турнірах пентакампеони провели 14 матчів у цей день: здобули 10 перемог і 4 рази підписали мирову.

Бразильці не можуть виграти 3 матчі поспіль на Мундіалі з ЧС-2006. Шанс.

Бразилія 6 разів поспіль перемагала в 1/8 Чемпіонату світу. Разниця голів у тих матчах також вражаюча – 14:2. Останній провал стався 28 років тому.

Орієнтовні склади

Бразилія: Аліссон – Фагнер, Тьягу Сілва, Міранда, Феліпе Луїс – Каземіро, Паулінью – Вілліан, Коутінью, Неймар – Габріел Жезус.

Мексика: Очоа – Альварес, Аяла, Сальседо, Гальярдо – Ектор Еррера, Гуардадо – Лаюн, Вела, Лосано – Хав'єр Ернандес Чічаріто.

Прогноз

Команди мають показати яскравий футбол. Це не буде сонне "видовище" а-ля матчі Іспанії та Хорватії напередодні, від яких зводило щелепу. Обидві збірні мають, що показати насамперед в атаці. Однак Очоа та Аліссон вже не раз доводили, що є надійними воротарями, тому спрогнозуємо 2:1 на користь Бразилії.