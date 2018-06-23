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Бразилія – Коста-Ріка – 2:0 – відео голів та огляд матчу

22 червня 16:49 2611 Читать на русском
Бразилія – Коста-Ріка – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Бразилія – Коста-Ріка – відео голів та огляд матчу

Збірна Бразилії у матчі 2-го туру чемпіонату світу 2018 у групі Е перемогла Коста-Ріку. Дивіться відео голів та огляд матчу Бразилія – Коста-Ріка.

У 2 турі чемпіонату світу-2018 Бразилія – Коста-Ріка підопічні Тіте довго не могли дотиснути суперника, проте зуміли забити 2 голи вже у компенсований арбітром час – переможний гол на рахунку Філіппе Коутінью.

Бразилія – Коста-Ріка: Коутінью врятував "селесао" від фіаско, Неймар програв дуель VAR, але також забив

Відео гола Коутінью:

На останніх секундах гри перевагу Бразилії подвоїв Неймар, який замкнув передачу Дугласа Кости.

Бразилія – Коста-Ріка: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

Відео гола Неймара:

Бразилія наразі очолює групу, набравши 4 очки після 2 матчів. Коста-Ріка втратила шанси на продовження боротьби.

Огляд матчу:

ЧС-2018 2 тур

Бразилія - Коста-Ріка: П'ятниця 22 червня 2018

Бразилія
Матч завершено
2 : 0
Коста-Ріка
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Теги
ЧС 2018 Бразилія - Коста-Ріка Бразилія Бразилія Коста-Ріка Коста-Ріка Відеоновини
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