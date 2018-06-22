Бразилія – Коста-Ріка: анонс матчу ЧС-2018

Збірні Бразилії та Коста-Ріки зустрінуться у матчі другого туру чемпіонату світу-2018 у групі Е. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Бразилія – Коста-Ріка

22 червня, 15:00, Санкт-Петербург, стадіон "Крестовський"

Головний арбітр: Бйорн Куйперс (Нідерланди)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Нічия Бразилії та Швейцарії у першому турі яскраво продемонструвала всю заплутаність ситуації у групі Е, де, виявляється, кожен може обіграти кожного. Коста-Ріки це, схоже, не стосується – як мінімум, за підсумками все того ж першого туру, де сенсація минулого Мундіалю безапеляційно програла сербам. Тим не менш, якщо Коста-Ріка підтримає головний тренд ЧС-2018 та зіграє внічию з фаворитом турніру, а в наступному турі переграє Швейцарію, то за умов втрати бразильцями очок у грі проти Сербії саме костаріканці вийдуть у плей-офф. Втім, тут би не завадила перемога сербів над альпійцями, адже в разі їхньої нічиєї Коста-Ріка може пролетіти за різницею м'ячів. Словом, ймовірність будь-яких варіантів розвитку подій у групі Е наразі прорахувати важко.

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Для збірної Бразилії матч проти Коста-Ріки має стати компенсацією за непереконливу гру проти Швейцарії, де "селесао" після геніальних стартових 20 хвилин відпустили ситуацію, пропустили і вже не змогли повернутися. Навряд чи ймовірна перемога над слабенькою Коста-Рікою зможе стати повноцінним виправданням за цю нічию, однак у цьому матчі можна провести роботу над помилками та обкатати ігрові зв'язки. Досвід збірної Аргентини у вчорашній грі показав, що такі завдання настільки ж важливі, як і набір очок.

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Коста-Ріка є очевидним андердогом протистояння, а після поразки сербам у першому турі колектив Оскара Раміреса досить справедливо записали в аутсайдери турніру. З іншого боку, оцінки команди по першому матчу не завжди збігаються з її фінальним результатом, а статус збірної, від якої ніхто й нічого не очікує, може зіграти на користь костаріканців. Зрештою, це ж чемпіонат світу – тут може відбутися все (крім перемоги Аргентини у турнірі).

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди провели між собою 11 матчів, у яких 9 разів перемогу святкували бразильці, і лише двічі – костаріканці. Загальний рахунок протистояння – 32:11.

2. Остання перемога Коста-Ріки над Бразилією була зафіксована у 1995 році на Корейському кубку-1995, однак тоді "селесао" були представлені збірною штату Ріо-де-Жанейро. Реальну збірну Бразилії костаріканці перемогли лише раз – у 1960 році на Панамериканських іграх (3:0).

3. Останні 13 ударів у площину воріт збірної Бразилії завершились 10 голами.

4. Бразильці не виграють на чемпіонатах світу протягом трьох матчів поспіль. Це найгірша серія "пенаткампеонів" з 1978 року, коли вони не виграли чотири матчі поспіль.

5. У матчі проти Швейцарії на Неймарі сфолили 10 разів – це найвищий показник на чемпіонатах світу з 1998 року, коли Алан Ширер зібрав на собі 11 фолів.

Кадрова ситуація

Костаріканці не мають проблем у своєму таборі, а от у Бразилії ситуація трохи складніша. У матчі проти Швейцарії Неймар отримав забій щиколотки, а за чотири дні до матчу взагалі пропустив тренування. Втім, Тіте заявив, що Неймар готовий зіграти у наступному матчі.

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Крім того, залишається під питанням участь у матчі Фреда, який травмувався на тренуванні за тиждень до чемпіонату світу-2018. Пошкодження наче й не було серйозним – однак навряд чи екс-хавбек Шахтаря вийде на поле. З іншого боку, якщо він не вийде зараз, то на ЧС-2018, ймовірно, не вийде взагалі – у бразильців попереду занадто важливі матчі.

Орієнтовані склади на матч Бразилія – Коста-Ріка

Бразилія: Аліссон, Марсело, Міранда, Тьяго Сілва, Даніло, Паулінью, Каземіро, Неймар, Коутінью, Вілліан, Жезус

Коста-Ріка: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Гамбоа, Кальво, Борхес, Гусман, Руїс, Венегас, Уренья

Прогноз Футбол 24 – 2:0

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Коста-Ріка – команда без креативу та забивних гравців попереду, однак вона залишила при собі непогану організацію гри та природну впертість. Матч проти неї для бразильців точно не буде простим, однак, якщо не перемагати у ньому – то не перемагати ніде. Клас команд настільки ж різний, наскільки різні цінники футболістів цих збірних.

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Бразилія має здобути впевнену перемогу, однак не слід критикувати "селесао", якщо ті матимуть певні проблеми зі створенням моментів. Цей матч Тіте однозначно використає не тільки для набору очок, а й для обкатки ігрових зв'язків та експериментів – іншої можливості у нього на турнірі вже не буде. Втім, у випадку невдачі її також може не бути через гіпотетичний виліт, однак це занадто фантастичний варіант. Бразилія переможе.

Михайло Юхименко, Футбол 24