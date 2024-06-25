Копа Амеріка-2024, груповий етап, 3 тур

Група D

Колумбія – Парагвай – 2:1

Голи: Муньйос, 32, Лерма, 42 – Енсісо, 69

Бразилія – Коста-Рика – 0:0

Хамес Родрігес вже кілька років вештається клубами з різних куточків світу, але в збірній Колумбії залишається ключовим гравцем. Капітан "кафетерос" вирішив долю зустрічі проти Парагваю двома асистами наприкінці першого тайму. Ювелірні подачі Хамеса замикали представники Крістал Пелас – Даніель Муньйос та Жефферрсон Лерма. Парагвайці зусиллями Енсісо один м'яч відквитали, але не більше.

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Колумбія відразу стала лідером групи, бо Бразилія примудрилась розписати нічию з Коста-Рикою. Насправді у Вінісіуса і компанії було не так багато моментів. Гол Маркіньйоса скасували через офсайд, а головною загрозою воротам "Лос Тікос" взагалі став власний гравець. Аксель Кірос хотів організувати курйозний автогол, проте кіпер Патрік Секейра врятував.

Бразилія єдиною серед фаворитів Копи стартувала з втрати очок, поки Аргентина та Уругвай здобули впевнені перемоги.

Огляд матчу Колумбія – Парагвай – 2:1

Огляд матчу Бразилія – Коста-Рика – 0:0

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