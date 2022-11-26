Тренерський штаб збірної Бразилії на чолі з Тіте має серйозні кадрові проблеми перед другим туру чемпіонату світу.

Після перемоги над сербами (2:0) "селесао" втратили Неймара та Даніло до потенційного плей-офф. Тепер під питанням опинились ще 3 гравці, повідомляє Sportal.blic.

Неймар став не єдиною втратою Бразилії – "дідусь" отримав шанс до плей-офф ЧС-2022

Антоні не тренувався з командою через хворобу й навряд чи буде доступний на зустріч проти Швейцарії (28 листопада). Вінгера Манчестер Юнайтед, найімовірніше, замінить Родріго, Неймара – Габріел Жезус, а Даніло – Дані Алвес.

Окрім цього, під питанням опинилась участь у другому турі ще півзахисника Лукаса Пакета й голкіпера Аліссона. Їхній стан Тіте оцінюватиме вже перед матчем.

За Україну постояли на ЧС-2022, сльози Роналду, розчарування фаворитами Мундіалю