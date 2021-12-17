"У нас була зустріч з КОНМЕБОЛ. З 2024 року до Ліги націй приєднаються збірні Південної Америки", – сказав віцепрезидент УЄФА Збігнєв Бонєк в інтерв'ю виданню Meczyki.

Результати жеребкування Ліги націй 2022/23

УЄФА та КОНМЕБОЛ на тижні обговорили подальші плани щодо зближення. Ліга націй перетвориться на міжконтинентальний турнір і стане відповіддю ФІФА на ідею проведення чемпіонату світу з інтервалом у 2 роки.

Конфедерації планують відкрити спільний офіс у Лондоні. Формат нової Ліги націй розроблять у найближчі місяці.

Ліга націй – турнір під егідою УЄФА, який прийшов на заміну товариським матчам. Проводиться кожні два роки. Перший титул виграла збірна Португалії, а в цьому році кубок над головою підняли французи.

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