Бразилія зіграє проти Швейцарії в рамках 2-го туру групового етапу на ЧС-2022. Шукайте посилання на онлайн-трансляцію матчу в цій новині на "Футбол 24".

Матч Бразилія – Швейцарія стартує о 18:00. Телетрансляція зустрічі доступна на MEGOGO та Суспільному. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Складна кадрова ситуація змусила наставника пентакампеонів йти на експерименти. Якщо Неймару є профільна заміна, то на правому фланзі захисту все трохи цікавіше. Навіть ушкодження Даніло не допомогло 39-річному Дані Алвесу потрапити у стартовий склад. Там зіграє центрбек Реала Едер Мілітао.

Бразилія: Аліссон – Мілітао, Маркіньйос, Сілва, Сандро – Каземіро, Фред – Рафінья, Пакета, Вінісіус – Рішарлісон

Швейцарія: Зоммер – Відмер, Аканджі, Ельведі, Родрігес – Фройлер, Джака, Рідер, Соу – Варгас, Емболо