Бразилія – Швейцарія: післяматчева прес-конференція Владіміра Петковіча

Наставник збірної Швейцарії Владімір Петковіч поділився враженнями від матчу з Бразилією.

"Думаю, все пройшло непогано. Пишаюся своєю командою.Ми не втратили мотивацію після пропущеного гола. Завжди були в стані пресингувати. Гравці молодці, це хороший початок.

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Коли граєте з сильними суперниками, потрібно залишатися реалістами. Ми граємо, не думаючи про перевагу суперника. Дуже задоволений упевненістю моєї команди.

Наш гравець використав вільну зону і забив. Суперник просто погано розташувався. Не бачу там ніякого фолу. У нас же ще є арбітри, які дивляться відео. Для мене ситуація зрозуміла.

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У більшості єдиноборств проти Неймара ми грали чисто. Не було установки грати жорстко. Але, звичайно, ми намагалися його контролювати", – цитує наставника Швейцарії Sports.ru.

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