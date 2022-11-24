Бразилія розпочинає свій шлях на чемпіонаті світу поєдинком проти Сербії. Стартові склади й онлайн-трансляція гри – у цій новині на Футбол 24.

Зустріч бразильців з поплічниками путінської Росії розпочнеться о 21:00. Пряма трансляція доступна на сайті й телеканалі Суспільне та на платформі MEGOGO. За основними подіями гри також можна стежити в текстовій онлайн-трансляції Футбол 24.

Бразилія – Сербія: анонс матчу ЧС-2022 – Неймар проти лизоблюдів Путіна

Стартові склади команд на матч Бразилія – Сербія:

Бразилія: Аліссон – Сандро, Маркіньйос, Т. Сілва, Данілу – Каземіро, Пакета – Неймар – Вінісіус, Рішарлісон, Рафінья.

Сербія: В. Мілінковіч-Савіч – Міленковіч, Вельковіч, Павловіч – Жівковіч, Лукіч, Гудель – Тадіч, Мітровіч, С. Мілінковіч-Савіч.