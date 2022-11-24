Чемпіонат світу-2022. 1 тур. Група G

24 листопада, 21:00. Лусаїл, стадіон Лусаїл Айконік

Головний арбітр: Аліреза Фагані (Іран)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Програму першого туру закриватиме поєдинок на березі Перської затоки, не позбавлений інтриги. Це лише на перший погляд тут усе просто і зрозуміло. Ось – очевидний фаворит Мундіалю, сповнений жаги здійняти над головою кубок вперше за 20 років. А ось – Сербія, яка у сучасній формації своєї держави і національної збірної виступала на ЧС двічі (обидва рази провально). Та й українцям на Арені Львів вони не так давно 0:5 влітали.

Проте за останні півтора року балканська збірна помітно обросла м’язами. Прогрес пов’язаний з приходом на тренерську посаду Драгана Стойковіча. У 80-90-х він захищав кольори Югославії, де викликався навіть тоді, коли поїхав догравати у японську Нагою Грампус. В Азії познайомився із прогресивним та молодим на той час тренером Арсеном Венгером, а через десятиліття й сам пересів у тренерське крісло.

Зараз серби носять Стойковіча на руках. Адже за короткий період він вивів команду у Катар з першого місця відбіркової групи, обігравши саму Португалію з Роналду. Плюс – Сербія пробилася в елітний дивізіон Ліги націй. Імена Влаховіча, Мітровіча, Тадіча, Мілінковіча-Савіча добре відомі всій Європі. Мундіаль – ідеальний час і місце для цієї команди, щоб вистрелити. Тим паче, суперники у групі G, за винятком Бразилії, – цілком під силу. Можна спокійно боротися за другу сходинку, а далі – як карта ляже.

Звичайно, українці сьогодні вболіватимуть (якщо наявність електроенергії дозволить) за збірну Бразилії. Після свіжої витівки Црвени Звезди, та й загалом гіперлояльного ставлення сербів до русні, симпатизувати Мітровічу і Ко просто нереально. До речі, форвард Фулхема сьогодні може не зіграти через пошкодження, а це стане великим ударом по атакувальному потенціалу "двоголових".

Натомість у "селесао" всі головні дійові особи в строю і готові розривати. Єдина проблема Тіте – на батьківщині його критикують за виклик 39-річного Дані Алвеса ("занадто старий"). А, ну і ще Рішарлісон після інтерв’ю став об’єктом докорів через необережну фразу про секс із багатьма жінками. Нормальна, робоча атмосфера.

Орієнтовні склади на матч Бразилія – Сербія

Бразилія: Аліссон – Даніло, Тьягу Сілва, Маркіньйос, Алекс Сандро – Фред, Каземіро, Пакета – Рафінья, Рішарлісон, Неймар

Сербія: В. Мілінковіч-Савіч – Міленковіч, Вельковіч, Павловіч – Живковіч, Лукіч, Гудель, Лазовіч – С. Мілінковіч-Савіч, Тадіч – Влаховіч

Прогноз Футбол 24 – 3:1

Обидві команди полюбляють атакувати, тому Сербія заб’є, скільки зможе, а Бразилія – скільки захоче.

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