"Неймар? Він – лідер команди. Його завжди шукають на полі. Кожен з наших футболістів має свої вражаючі навички, а Неймар – центр, який посилює гру всіх інших.

Дикі танці у відеоогляді матчу Бразилія – Південна Корея – 4:1

Гра команди? Якщо баланс хоча б на мить порушується, ймовірність програшу зростає. Коли у вас у складі такі гравці, потрібно правильно розташовуватися на полі, грати без м'яча, важлива і підтримка задньої лінії. Наприклад, у двох наших флангових захисників більша творча роль. Це живий механізм, який ми намагаємось збалансувати.

Святкування гола в стилі Рішарлісона? Завжди знайдуться недоброзичливці, які сприймають це як неповагу. Я сказав гравцям прикрити мене так, щоб я міг сховатись. Я не хотів жодної іншої інтерпретації, крім радості з приводу гола, результату, гри в цілому, але ніяк не прояв неповаги до суперника чи Паулу Бенту, якого я дуже поважаю. Сховатись не вдалося", – наводить слова Тіте Globo.

Нагадаємо, Бразилія без проблем розгромила Південну Корею (4:1) та вийшла в 1/4 фіналу ЧС-2022, де зустрінеться зі збірною Хорватії. Гра відбудеться 9 грудня, початок о 17:00.

Бразилія вийшла в чвертьфінал ЧС-2022, розтрощивши Південну Корею за 36 хвилин