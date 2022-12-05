Бразилія та Південна Корея зійдуться в черговому поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2022. Дивіться стартові склади команд та де стежити за поєдинком у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Бразилія – Південна Корея розпочнеться о 21:00 за київським часом. Стежити за текстовою онлайн-трансляцією можна на "Футбол 24" за цим посиланням. Переглянути матч можна на Суспільне або на MEGOGO.

Бразилія – Південна Корея: анонс матчу плей-офф ЧС-2022

Склад збірної Бразилії: Аліссон – Мілітао, Тьягу Сілва, Маркіньйос, Даніло – Каземіро, Пакета – Рафінья, Неймар, Вінісіус – Рішарлісон.

Склад Південної Кореї: Син Гю Кім – Кім Мун Хван, Кім Мін Че, Кім Ен Гвон, Кім Чжин Су – Хван Ін Бом, Чонг Ву Йон – Хван Хі Чхан, Лі Дже Сун, Сон Хин Мін – Чо Ю Сун.

FORÇA TOTAAAAAAAAAL!!!



Neymar e Danilo estão de volta e nossa seleção vai completíssima para as oitavas de final! x



Confere aí a escalação! pic.twitter.com/HHH6AImv6u — Time Brasil (@timebrasil) December 5, 2022