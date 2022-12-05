Бразилія – Південна Корея: стартові склади та трансляція матчу ЧС-2022 – повернення Неймара
Бразилія та Південна Корея зійдуться в черговому поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2022. Дивіться стартові склади команд та де стежити за поєдинком у цій новині на "Футбол 24".
Поєдинок Бразилія – Південна Корея розпочнеться о 21:00 за київським часом. Стежити за текстовою онлайн-трансляцією можна на "Футбол 24" за цим посиланням. Переглянути матч можна на Суспільне або на MEGOGO.
Бразилія – Південна Корея: анонс матчу плей-офф ЧС-2022
Склад збірної Бразилії: Аліссон – Мілітао, Тьягу Сілва, Маркіньйос, Даніло – Каземіро, Пакета – Рафінья, Неймар, Вінісіус – Рішарлісон.
Склад Південної Кореї: Син Гю Кім – Кім Мун Хван, Кім Мін Че, Кім Ен Гвон, Кім Чжин Су – Хван Ін Бом, Чонг Ву Йон – Хван Хі Чхан, Лі Дже Сун, Сон Хин Мін – Чо Ю Сун.