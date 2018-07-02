Бразилія – Мексика: післяматчева прес-конференція Тіте

Наставник збірної Бразилії поділився враженнями від матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Мексики.

"Хотів би відзначити роботу Осоріо, він прекрасний професіонал. Іноді обставини і емоції змушують нас робити деякі висловлювання, але це нормально. Я бачив епізод з Неймаром. На нього наступили. Він хоче грати, він не хоче, щоб по ньому бігали.

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Чи зростає Неймар від гри до гри? Він не грав три з половиною місяці. На вищому рівні це дуже багато. Ми вважаємо, що для спортсмена такого класу потрібно 4-5 матчів, щоб набрати форму. Уже в минулому матчі він виглядав чудово, в тому числі в тактичному плані. Що стосується його настрою, головне, що йому подобається грати в футбол. Часом гравців щось відволікає, але зараз він отримує задоволення від гри", – цитує Тіте портал Чемпіонат.

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