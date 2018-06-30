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Бразилія – Мексика: тренер мексиканців Осоріо назвав найкращого гравця пентакампеонів

12:38 267 Читать на русском
Бразилія – Мексика: тренер мексиканців Осоріо назвав найкращого гравця пентакампеонів
Філіппе Коутінью / фото із соцмереж

Головний тренер збірної Мексики Хуан Карлос Осоріо перед поєдинком із Бразилією в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 назвав найкращого футболіста в складі суперника.

"Під час жеребкування я спілкувався з Тіте, і він запитав мене, кого я вважаю найкращим гравцем збірної Бразилії. Тоді я сказав йому, що на мій погляд Коутінью є кращим від інших.

Бразилія – Мексика: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

І ні, ніхто не сумнівається, що й інші бразильські гравці, такі як Вілліан, Дуглас Коста і Неймар, мають талант, але я думаю, що Коутінью найкращий, тому що він може зіграти де завгодно в півзахисті та в атаці. Будемо за ним пильно слідкувати", – цитує Осоріо Sport.es.

Відзначимо, що в поєдинку Бразилія – Мексика відбудеться 2 липня на стадіоні у Самарі. Початок гри – 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія
до матчу
2
дн
:
3
год
:
24
хв
Мексика
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Теги
ЧС 2018 Бразилія Бразилія Бразилія - Мексика Хуан Карлос Осоріо Хуан Карлос Осоріо Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Мексика Мексика
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:
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17:00
Аргентина
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