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Бразилія – Мексика: післяматчева прес-конференція Хуана Карлоса Осоріо

19:45 225 Читать на русском
Бразилія – Мексика: післяматчева прес-конференція Хуана Карлоса Осоріо
Хуан Карлос Осоріо / Фото: ФІФА

Наставник збірної Мексики Хуан Карлос Осоріо поділився враженнями від поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Бразилії.

"Ми непогано зіграли і контролювали гру, але втратили багато часу через одного гравця. Епізод з Неймаром? Контакт був мінімальним, але суддя зупинив гру. Він робив це постійно. Це дуже погано для футболу. Був момент, коли гру зупинили на чотири хвилини, і це вимотало моїх футболістів. Не думаю, що в футболі треба вправлятися в акторстві. Наш план проти Неймара полягав у чесній грі і опіки. Перші 25 хвилин у нас це виходило.

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Те, що ми змогли протистояти збірній Бразилії – це прекрасно. Ми грали збалансовано, і це комплімент для нас. Що потрібно нашому футболу? Потрібно, щоб більше мексиканців грало за кордоном. Це нам дуже допоможе. Сподіваюся, з часом більше моїх гравців будуть грати в Європі. Що стосується мого майбутнього, зараз це зовсім неважливо, на цю тему подумаю пізніше.

Хочу подякувати нашим уболівальникам, вони – чудові. Прошу вибачення у них за те, що ми не подолали цей рубіж. Думаю, у нас найкращі вболівальники в світі", – цитує Осоріо портал Чемпіонат.

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ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
2 : 0
Мексика
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Теги
ЧС 2018 Бразилія - Мексика Мексика Мексика Хуан Карлос Осоріо Хуан Карлос Осоріо
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