Бразилія – Мексика: Чічаріто та Лаюн кардинально змінили імідж напередодні матчу

Гравці збірної Мексики Хав'єр Чічаріто та Мігель Лаюн вийдуть на матч проти Бразилії з новими зачісками.

Нападник збірної Мексики Хав'єр Чічаріто Ернандес і захисник команди Мігель Лаюн змінили імідж напередодні матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Бразилії. Обидва футболісти вирішили знебарвити волосся і вже тренувалися в такому вигляді.

Бразилія – Мексика: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Матч Бразилія – Мексика відбудеться сьогодні. Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Команди зустрічались уже 40 разів. Бразилія виграла 23 матчі, Мексика – тільки 10. В останніх 4-х матчах чемпіонатів світу "ацтеки" не могли перемогти і забити 5-разовим чемпіонам світу.