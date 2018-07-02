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Бразилія – Мексика: Чічаріто та Лаюн кардинально змінили імідж напередодні матчу

15:37 631 Читать на русском
Бразилія – Мексика: Чічаріто та Лаюн кардинально змінили імідж напередодні матчу
Хав'єр Чічаріто / фото: ФІФА

Гравці збірної Мексики Хав'єр Чічаріто та Мігель Лаюн вийдуть на матч проти Бразилії з новими зачісками.

Нападник збірної Мексики Хав'єр Чічаріто Ернандес і захисник команди Мігель Лаюн змінили імідж напередодні матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Бразилії. Обидва футболісти вирішили знебарвити волосся і вже тренувалися в такому вигляді.

Бразилія – Мексика: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Матч Бразилія – Мексика відбудеться сьогодні. Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Команди зустрічались уже 40 разів. Бразилія виграла 23 матчі, Мексика – тільки 10. В останніх 4-х матчах чемпіонатів світу "ацтеки" не могли перемогти і забити 5-разовим чемпіонам світу.

ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

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Теги
ЧС 2018 Хав’єр Чічаріто Хав’єр Чічаріто Мігель Лаюн Мігель Лаюн Мексика Мексика Бразилія - Мексика
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