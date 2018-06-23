Бразилія – Коста-Ріка післяматчева прес-конференція Тіте

Головний тренер збірної Бразилії Тіте поділився враженнями після матчу групового етапу ЧС-2018 проти Коста-Ріки.

"Ми почали з нічиєї, нам потрібно було вигравати обов'язково. Був сильний емоційний компонент. Потрібні були сили і воля, щоб грати об'ємно і щільно. Потрібно враховувати і фактор суперника – втомиться він чи ні. А ще іноді суперник тягне час. Я заздалегідь сказав своїм гравцям, що у них є як мінімум 95 хвилин на те, щоб забити гол.

Бразилія – Коста-Ріка: Коутінью врятував "селесао" від фіаско, Неймар програв дуель VAR, майстер-клас для Луніна

Другий тайм ми зіграли просто красиво. Це правда. Була точність в останньому пасі. Після виходу Дугласа Кости ми стали грати дуже широко, п'ять гравців змогли активно діяти в атаці. У цьому і полягає перевага замін. Крім Кости у нас є Фірміно, Фернадіньо і інші гравці. Вони всі говорили мені: "Пане професоре, ми готові зіграти".

Ми не змогли зробити все, що хотіли в першому таймі, але потім хлопці зібралися і провели хороший другий тайм. ми 20 разів ударили по воротах за другу половину гри.

Я задоволений кількістю ударів по воротах, бажанням боротися до фінального свистка і без сумніву відсотком володіння м'ячем. 69% – вражаючий показник для матчу чемпіонату світу", – цитує Тіте RT.