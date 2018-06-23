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Бразилія – Коста-Ріка післяматчева прес-конференція Тіте

22 червня 19:12 465 Читать на русском
Бразилія – Коста-Ріка післяматчева прес-конференція Тіте
Тіте / фото: ФІФА

Головний тренер збірної Бразилії Тіте поділився враженнями після матчу групового етапу ЧС-2018 проти Коста-Ріки.

"Ми почали з нічиєї, нам потрібно було вигравати обов'язково. Був сильний емоційний компонент. Потрібні були сили і воля, щоб грати об'ємно і щільно. Потрібно враховувати і фактор суперника – втомиться він чи ні. А ще іноді суперник тягне час. Я заздалегідь сказав своїм гравцям, що у них є як мінімум 95 хвилин на те, щоб забити гол.

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Другий тайм ми зіграли просто красиво. Це правда. Була точність в останньому пасі. Після виходу Дугласа Кости ми стали грати дуже широко, п'ять гравців змогли активно діяти в атаці. У цьому і полягає перевага замін. Крім Кости у нас є Фірміно, Фернадіньо і інші гравці. Вони всі говорили мені: "Пане професоре, ми готові зіграти".

Ми не змогли зробити все, що хотіли в першому таймі, але потім хлопці зібралися і провели хороший другий тайм. ми 20 разів ударили по воротах за другу половину гри.

Я задоволений кількістю ударів по воротах, бажанням боротися до фінального свистка і без сумніву відсотком володіння м'ячем. 69% – вражаючий показник для матчу чемпіонату світу", – цитує Тіте RT.

ЧС-2018 2 тур

Бразилія - Коста-Ріка: П'ятниця 22 червня 2018

Бразилія
Матч завершено
2 : 0
Коста-Ріка
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ЧС 2018 Бразилія - Коста-Ріка Бразилія Бразилія Тіте Тіте
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