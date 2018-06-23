Бразилія – Коста-Ріка: післяматчева прес-конференція Оскара Раміреса

Головний тренер збірної Коста-Ріки Оскар Рамірес прокоментував поразку 0:2 від збірної Бразилії у 2 турі чемпіонату світу 2018.

"У нас був план на матч. Ідея полягала в тому, щоб контролювати гру суперника з м'ячем і без м'яча. Вважаю, в першому таймі ми створювали хороші моменти, комбінували і мінімізували сильні сторони бразильців.

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Збірна Бразилії – прекрасна команда, у другій половині вона внесла зміни, які ускладнили нам життя. Але ми трималися і шукали шанси в контратаках. Просто не реалізували свої можливості. На жаль, кінцівка вийшла невдалою для нас. Не знаю, як можна було зіграти краще, ніж ми сьогодні. Потрібно пам'ятати, що ми грали проти другої команди світу. Виклалися на сто відсотків.

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Чому ми мало атакували? Головне було дотримуватися балансу. У багатьох іграх на ЧС-2018 все вирішує один гол. Сьогодні теж так сталося. Другий гол вже нічого не змінив. В останньому турі зі Швейцарією викладемося повністю. Це справа честі для нас", – цитує Оскара Раміреса Чемпионат.