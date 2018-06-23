toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
НІМЕЧЧИНА - ШВЕЦІЯ БЕЛЬГІЯ - ТУНІС ПІВДЕННА КОРЕЯ - МЕКСИКА Новини ЧС 2018

Бразилія – Коста-Ріка: післяматчева прес-конференція Оскара Раміреса

22 червня 18:23 358 Читать на русском
Бразилія – Коста-Ріка: післяматчева прес-конференція Оскара Раміреса
Бразилія – Коста-Ріка: післяматчева прес-конференція Оскара Раміреса

Головний тренер збірної Коста-Ріки Оскар Рамірес прокоментував поразку 0:2 від збірної Бразилії у 2 турі чемпіонату світу 2018.

"У нас був план на матч. Ідея полягала в тому, щоб контролювати гру суперника з м'ячем і без м'яча. Вважаю, в першому таймі ми створювали хороші моменти, комбінували і мінімізували сильні сторони бразильців.

Бразилія – Коста-Ріка – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Збірна Бразилії – прекрасна команда, у другій половині вона внесла зміни, які ускладнили нам життя. Але ми трималися і шукали шанси в контратаках. Просто не реалізували свої можливості. На жаль, кінцівка вийшла невдалою для нас. Не знаю, як можна було зіграти краще, ніж ми сьогодні. Потрібно пам'ятати, що ми грали проти другої команди світу. Виклалися на сто відсотків.

Бразилія – Коста-Ріка: Коутінью врятував "селесао" від фіаско, Неймар програв дуель VAR, майстер-клас для Луніна

Чому ми мало атакували? Головне було дотримуватися балансу. У багатьох іграх на ЧС-2018 все вирішує один гол. Сьогодні теж так сталося. Другий гол вже нічого не змінив. В останньому турі зі Швейцарією викладемося повністю. Це справа честі для нас", – цитує Оскара Раміреса Чемпионат.

ЧС-2018 2 тур

Бразилія - Коста-Ріка: П'ятниця 22 червня 2018

Бразилія
Матч завершено
2 : 0
Коста-Ріка
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Бразилія - Коста-Ріка Бразилія Бразилія Коста-Ріка Коста-Ріка Оскар Рамірес Оскар Рамірес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
43
хв
Південна Корея
18:00
Мексика
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук