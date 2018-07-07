Бразилія – Бельгія: Кевін де Брюйне – найкращий гравець матчу

ЧС 2018 — 6 лип 2442
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ЧС-2018 Бразилія – Бельгія: Азар, де Брюйне та компанія "викидають" останню неєвропейську збірну з турніру
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ЧС-2018: визначилася перша пара 1/2 фіналуЧС 2018 — 6 лип 798
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Відрахований за підтримку Росії екс-голкіпер Карпат прокоментував свій вчинокУкраїна — 6 лип 1729
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Бразилія – Бельгія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2018ЧС 2018 — 6 лип 6244
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ЧС-2018 Франція – Уругвай: жалюгідна реакція на трагічну гру, вихід у півфінал з 2-х ударів та унікальний рекордЧС 2018 — 6 лип 4733
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