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Бразилія – Бельгія: Кевін де Брюйне – найкращий гравець матчу

6 липня 23:19 112 Читать на русском
Бразилія – Бельгія: Кевін де Брюйне – найкращий гравець матчу
Кевін де Брюйне / фото: ФІФА

Півзахисник збірної Бельгії Кевін де Брюйне став найкращим гравцем матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти команди Бразилії.

Кевін де Брюйне став найкращим гравцем матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 Бразилія – Бельгія, інформує офіційний твіттер ЧС-2018.

ЧС-2018: Бельгія перемогла Бразилію та вперше з 1986 року вийшла до півфіналу Мундіалю

Де Брюйне у цьому матчі відзначився у воротах бразильців забитим голом, який став переможним для його команди.

У півфіналі ЧС-2018 Бельгія зіграє проти команди Франції, яка сьогодні обіграла збірну Уругваю.

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
1 : 2
Бельгія
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Теги
Бразилія - Бельгія ЧС 2018 Бельгія Бельгія Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне
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