Бразилія – Бельгія: Кевін де Брюйне – найкращий гравець матчу

Півзахисник збірної Бельгії Кевін де Брюйне став найкращим гравцем матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти команди Бразилії.

Кевін де Брюйне став найкращим гравцем матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 Бразилія – Бельгія, інформує офіційний твіттер ЧС-2018.

ЧС-2018: Бельгія перемогла Бразилію та вперше з 1986 року вийшла до півфіналу Мундіалю

Де Брюйне у цьому матчі відзначився у воротах бразильців забитим голом, який став переможним для його команди.

У півфіналі ЧС-2018 Бельгія зіграє проти команди Франції, яка сьогодні обіграла збірну Уругваю.