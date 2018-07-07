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Бразилія – Бельгія: післяматчева прес-конференція Тіте

00:46 243 Читать на русском
Бразилія – Бельгія: післяматчева прес-конференція Тіте
Тіте / офіційний сайт ФІФА

Головний тренер збірної Бразилії Тіте відповів на запитання журналістів після поразки від бельгійців (1:2) у чвертьфіналі чемпіонату світу-2018.

"Ця гра була великою. Ми мали велику кількість можливостей. Бельгія забила більше, хоча моментів у нас було не менше. Суперник виявився ефективнішим. Стосовно свого майбутнього в збірній Бразилії не говоритиму. Тим більше зараз, коли пристрасті вирують.

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Загалом гра була видовищною, навіть незважаючи на гіркоту поразки. Чудова гра. Якщо вам подобається хороший спектакль, то це був саме він. Практично впродовж усього другого тайму ми контролювали гру, був емоційний баланс. У моїх гравців були сили здолати негативні фактори у вигляді двох пропущених м'ячів", – цитує Тіте Чемпионат.

Нагадаємо, що бельгійці забили два м'ячі ще в першому таймі поєдинку проти Бразилії. "Селесао" змогли відповісти лише голом Ренато Аугусто.

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
1 : 2
Бельгія
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Теги
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