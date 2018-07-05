Бразилія – Бельгія: Паулінью пропустив тренування

Півзахисник збірної Бразилії Паулінью пропустив тренування "селесао" за два дні до поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти бельгійців.

29-річний хавбек не брав участі в тренуванні бразильців у середу, повідомляє L'Equipe.

Бразилія – Бельгія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

За інформацією видання, із Паулінью все гаразд. Тренерський штаб вирішив надати йому додатковий відпочинок, а в поєдинку зі збірною Бельгії він зможе зіграти. Відзначимо, що після матчу 1/8 фіналу проти мексиканців (2:0) півзахисник Барселони жалівся на біль у спині.

Хосе Паулінью на ЧС-2018 входить до основної обойми гравців команди Тіте. Він вже зіграв 4 матчі, в яких забив 1 м'яч.

Нагадаємо, що поєдинок Бразилія – Бельгія відбудеться 6 липня на стадіоні Казань-Арена. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.