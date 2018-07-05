toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ Новини ЧС 2018

Бразилія – Бельгія: Паулінью пропустив тренування

13:48 211 Читать на русском
Бразилія – Бельгія: Паулінью пропустив тренування
Паулінью / CBF

Півзахисник збірної Бразилії Паулінью пропустив тренування "селесао" за два дні до поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти бельгійців.

29-річний хавбек не брав участі в тренуванні бразильців у середу, повідомляє L'Equipe.

Бразилія – Бельгія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

За інформацією видання, із Паулінью все гаразд. Тренерський штаб вирішив надати йому додатковий відпочинок, а в поєдинку зі збірною Бельгії він зможе зіграти. Відзначимо, що після матчу 1/8 фіналу проти мексиканців (2:0) півзахисник Барселони жалівся на біль у спині.

Хосе Паулінью на ЧС-2018 входить до основної обойми гравців команди Тіте. Він вже зіграв 4 матчі, в яких забив 1 м'яч.

Нагадаємо, що поєдинок Бразилія – Бельгія відбудеться 6 липня на стадіоні Казань-Арена. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
до матчу
1
дн
:
4
год
:
30
хв
Бельгія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Бельгія Бельгія Бразилія Бразилія Бразилія - Бельгія Хосе Паулінью Хосе Паулінью
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Нішіно покинув збірну Японії після успіху на ЧС-2018
    Світ — 10:12619 Нішіно покинув збірну Японії після успіху на ЧС-2018
1
дн
:
0
год
:
30
хв
Уругвай
17:00
Франція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук