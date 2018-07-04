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Бразилія – Бельгія: головним абітром призначено Мілорада Мажіча

22:53 4 Читать на русском
Бразилія – Бельгія: головним абітром призначено Мілорада Мажіча
Мілорад Мажіч / Фото: ФІФА

Став відомий склад арбітрів, який обслуговуватиме матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Бразилія – Бельгія.

Бразилія та Бельгія змагатимуться в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 за путівку в наступний етап.

Бразилія – Бельгія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

Головним арбітром матчу буде серб Мілорад Мажіч, інформує офіційний Twitter ФІФА.

Його помічниками на бокових лініях будуть співвітчизники Далібор Джурджевіч та Мілован Рістіч. Четвертим арбітром буде американець Джаїр Марруфо.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Бразилія – Бельгія відбудеться в п'ятницю, 6 липня. Початок поєдинку – о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
до матчу
1
дн
:
22
год
:
12
хв
Бельгія
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Теги
ЧС 2018 Бразилія - Бельгія Бельгія Бельгія Бразилія Бразилія Мілорад Мажіч Мілорад Мажіч
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