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Бразилія – Аргентина: Мессі розкішним дриблінгом знищив Каземіро

3 липня 15:29 3191 Читать на русском
Бразилія – Аргентина: Мессі розкішним дриблінгом знищив Каземіро
Ліонель Мессі

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі продемонстрував свій контроль над м'ячем, знищивши півзахисника збірної Бразилії та Реала Каземіро.

 

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі вкотре продемонстрував, чому його вважають найкращим гравцем світу.

Копа Амеріка-2019: Аргентина встановила унікальний антирекорд

У матчі проти збірної Бразилії Мессі залишив Каземіро у дурнях, за одно обігравши й Коутінью.

Втім, навіть це не допомогло аргентинцям здобути перемогу над Бразилією, яка у підсумку і святкувала перемогу в матчі 1/2 фіналу Копа Амеріка-2019.

Бразилія – Аргентина: феноменальний 36-річний герой, Мессі знову без трофеїв зі збірною, "селесао" у фіналі Копа Амеріка

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