Бразилія – Аргентина: Мессі розкішним дриблінгом знищив Каземіро

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі продемонстрував свій контроль над м'ячем, знищивши півзахисника збірної Бразилії та Реала Каземіро.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі вкотре продемонстрував, чому його вважають найкращим гравцем світу.

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У матчі проти збірної Бразилії Мессі залишив Каземіро у дурнях, за одно обігравши й Коутінью.

Втім, навіть це не допомогло аргентинцям здобути перемогу над Бразилією, яка у підсумку і святкувала перемогу в матчі 1/2 фіналу Копа Амеріка-2019.

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