Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відреагувала на події під час поєдинку відбору на ЧС-2022.

"ФІФА шкодує про ситуацію, що призвела до скасування матчу між збірними Бразилії та Аргентини і перешкодила мільйонам уболівальників насолодитися матчем між одними з найважливіших футбольних націй світу.

Бразилія – Аргентина: матч офіційно перенесений – поліція намагалася арештувати партнерів Мессі прямо на полі

Перші звіти про матч вже були відправлені у ФІФА. Ця інформація буде проаналізована компетентними дисциплінарними органами, і рішення буде ухвалене згодом", – повідомляє прес-служба організації.

Нагадаємо, час матчу відбору ЧС-2022 Бразилія – Аргентина на поле вийшли представники з нагляду охорони здоров'я (Anvisa), щоб затримати кількох гравців гостей, які порушили карантинні обмеження.

ЧС-2022, відбір: дубль екс-форварда Шахтаря не зупинив Уругвай, Куадрадо врятував Колумбію