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Бразилець Толої готовий зіграти за збірну Італії

12:27 451 Читать на русском
Бразилець Толої готовий зіграти за збірну Італії
Рафаель Толої / LaPresse

Оборонець Аталанти з Бергамо Рафаель Толої став черговим бразильцем, який готовий змінити футбольне громадянство. Предки центрбека були італійцями.

"Грати за збірну Італії було б честю для мене. Я маю італійських прабатьків, а сам п'ять років мешкаю у цій чудовій країні. На дзвінок Роберто Манчіні відповів би відразу", – зізнався оборонець в інтерв'ю Undici.

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До слова, Рафаель Толої має паспорти Бразилії та Італії, тому додаткових бюрократичних процедур йому проходити не доведеться. 29-річний центрбек жодного разу не викликався до табору пентакампеонів, а висока конкуренція на позиції навряд надасть йому такий шанс у майбутньому.

Нагадаємо, що за збірну Італії раніше вже виступали уродженці Бразилії. Зокрема, футболку "Скуадри Адзурри" одягали хавбек Тьягу Мотта та форвард Едер.

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Теги
Італія Аталанта Аталанта Бразилія Бразилія Італія Італія Рафаель Толої Рафаель Толої
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