Бразилець Толої готовий зіграти за збірну Італії

Оборонець Аталанти з Бергамо Рафаель Толої став черговим бразильцем, який готовий змінити футбольне громадянство. Предки центрбека були італійцями.

"Грати за збірну Італії було б честю для мене. Я маю італійських прабатьків, а сам п'ять років мешкаю у цій чудовій країні. На дзвінок Роберто Манчіні відповів би відразу", – зізнався оборонець в інтерв'ю Undici.

Шевченко: Я не натуралізую гравців для збірної України

До слова, Рафаель Толої має паспорти Бразилії та Італії, тому додаткових бюрократичних процедур йому проходити не доведеться. 29-річний центрбек жодного разу не викликався до табору пентакампеонів, а висока конкуренція на позиції навряд надасть йому такий шанс у майбутньому.

Нагадаємо, що за збірну Італії раніше вже виступали уродженці Бразилії. Зокрема, футболку "Скуадри Адзурри" одягали хавбек Тьягу Мотта та форвард Едер.

Урок від збірної України, рекорди та "молодіжний скандал" з політичним присмаком – Манчіні зробив Італію знову великою