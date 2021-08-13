"У моїй родині дуже люблять дивитися весь спорт, тому ми уважно стежили за Іграми в Токіо. Бразилія проявила себе не тільки в футболі, а й у волейболі. Жіноча команда завоювала срібні медалі, а чоловіча дійшла до півфіналу. А ще мені сподобався серфінг, де переміг бразилець Італо Феррейра.

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Також я бачив боксерський фінал Еберта Соузи проти Олександра Хижняка. Це був дуже важкий бій для Соузи. Відверто кажучи, український боксер був кращим, але Соуза наприкінці бою провів результативну атаку. Він переміг нокаутом", – цитує Педрінью журналіст Валерій Пригодницький.

Нагадаємо, 23-річний бразилець перебрався у Шахтар цього літа. "Гірники" заплатили Бенфіці 18 млн євро. Педрінью вже провів за нову команду 5 матчів, у яких забив один гол.

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