Бразилець Неймар повернувся після травми на Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr’s Five

У суботу, 13 липня, дві найкращі у світі команди формату 5х5 втілили свою мрію пограти проти Неймара, адже на час Світового фіналу Red Bull Neymar Jr’s Five бразилець повернувся у місця свого дитинства у Прая-Гранді в Бразилії.

Понад 100 тисяч гравців з різних частин світу взяли участь у тривалій подорожі під гаслом "Переграти усіх!". Після місяців інтенсивних відбіркових турнірів по всьому світу, понад 40 кращих команд різних країн, у тому числі України, змагалися за перемогу у Світовому Фіналі Red Bull Neymar Jr’s Five.

І лише дві команди – чоловіча команда Угорщини Zsírkréták та словацька жіноча команда Spartak Myjava – змогли переграти усіх у найбільшому і найзахопливішому турнірі 5х5 у світі, де є лише 10 хвилин інтенсивних дій, ніяких воротарів і втрата гравця щоразу, коли противник забиває гол.

Українська команда ІнБев Житомир після виграшу у Національному фіналі представляла Україну на світовому фіналі у Бразилії. Українці достойно провели матчі у групі, зігравши в нічию з Катаром та Канадою, програвши Італії, та вигравши у Туреччини. Таким чином опинившись на третій сходинці у групі, за вихід в 1/8 довелось грати з Іспанією. Матч з Іспанією став останнім для українців на цьогорічному турнірі, і, хоча наші хлопці боролись до останнього, після 10 хвилин матчу та нічиєї 1:1, іспанці таки перемогли під час розіграшу золотого м’яча 1х1, таким чином забезпечивши рахунок 2:1. Ті ж іспанці в результаті дійшли до фіналу, і лише на останніх хвилинах програли переможцям-угорцям з рахунком 0:2.

"Враження однозначно позитивні! Представляти країну на світовому рівні – це мрія кожного спортсмена! Дякуємо команді Ред Булл за чудовий турнір! Місце, де ми перебували в ці дні, чудове! Змагання, знайомства з людьми зі всього світу, справжня гра з гарними командами – вразили. Що до нашої гри, то ми задоволені, але десь не пощастило і не вистачило везіння. Зігравши в нічию з фіналістом – збірною Іспанії – ми поступилися в грі один в один (до речі, гравець суперника отримав MVP турніру та здобув перстень вартістю 25 000$). Було дуже приємно, коли підходили організатори і представники інших команд і казали, що у нас дуже сильна команда, самі іспанці визнали, що їм десь пощастило в грі з нами. Підсумую, це було неймовірне свято футболу і прекрасна можливість нагадати світу про Україну!" – ділиться враженнями Костянтин Кожанов з ІнБев Житомир.

Повертаючись до чемпіонів, окрім трофею та статусу, переможці отримали також неймовірну нагоду, яка трапляється тільки раз у житті, зіграти проти світової зірки Неймара та його друзів, серед яких Нене (колишній гравець Сан-Паулу та ПСЖ) та Габріель "Губела" (колишній бразильський гравець).

Це вперше Неймар спробув себе на полі після травми, що протримала його протягом шести тижнів, та 27-річний футболіст не показав жодних ознак іржі, коли хвацько обходив новокоронованих чемпіонів свого авторського турніру.

"Перш, ніж я зіграв проти нього, я думав, що зможу показати йому один чи два фінти, – каже переможець Фабіан Габор, капітан Zsírkréták. – Але коли ви вже на полі з ним, це як наче він має якийсь неймовірний ритм. В цю секунду він стоїть поруч з вами, потім в мить ока він на відстані п'яти метрів".

Жіночі чемпіони також зіграли дружній матч проти Неймара та команди, що включала п’ять гравців з національної збірної Бразилії: Андресса Алвес (ФК Барселона), Крістіане (ФК Сан-Паулу), Калан (колишня Сантос), Людімілла (Атлетико де Мадрид), Еріка та Тамірес (Корінтіанс ФК).

"Це найкращий момент нашого життя, – відзначила захоплена Енді Богорова з команди Спартак. – Стати чемпіонами світу, а потім грати обличчям до обличчя з Неймаром – це мрія, яка стала реальністю! Ми повернемося наступного року!"

Виступаючи після змагань, Неймар був вражений тим, що бачив: "Рівень був справді високим та інтенсивним сьогодні, – сказав бразильський форвард. – Це змагання нагадує мені моє дитинство, коли я грав 5х5, 3х3, 2x2 на вулицях тут. Я дуже пишаюся тим, що можу приймати людей з багатьох країн по сусідству з тими місцями, де я виріс".

Red Bull Neymar Jr's Five повернеться в 2020 році, коли гравці зі всього світу знову зашнурують свої черевики, намагаючись переграти всіх.

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Про Red Bull Неймар Jr's Five

Red Bull Neymar Jr's Five – це авторський турнір з міні-футболу бразильської зірки Неймара, в якому гравці віком від 18 до 25 років з усіх куточків світу разом віддаються спільній пристрасті: футболу. Це динамічне, технічне і цікаве змагання. Понад 40 країн із 6 континентів проведуть відбіркові турніри, де гравці змагатимуться зі спільною мрією – пройти шлях від локального відбору до національного фіналу, та здобути квиток на Світовий фінал, який вже вчетверте проходитиме на стадіоні Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія.

Про Instituto Projeto Neymar Jr

Локація, де проходить Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr's Five, Instituto Projeto Neymar Jr – це приватна, некомерційна організація соціального напрямку, створена гравцем та його сім'ю. Розташована в Jardim Glória, у Прая-Гранді, де Неймар провів значну частину свого дитинства. Інститут площею 8,400 кв.м. є освітнім та спортивним комплексом, який призначений для 2470 дітей з малозабезпечених сімей віком від 7 до 14 років та їх сімей