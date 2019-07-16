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Бразилець Неймар повернувся після травми на Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr’s Five

12:59 47
Бразилець Неймар повернувся після травми на Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr’s Five

У суботу, 13 липня, дві найкращі у світі команди формату 5х5 втілили свою мрію пограти проти Неймара, адже на час Світового фіналу Red Bull Neymar Jr’s Five бразилець повернувся у місця свого дитинства у Прая-Гранді в Бразилії.

Понад 100 тисяч гравців з різних частин світу взяли участь у тривалій подорожі під гаслом "Переграти усіх!". Після місяців інтенсивних відбіркових турнірів по всьому світу, понад 40 кращих команд різних країн, у тому числі України, змагалися за перемогу у Світовому Фіналі Red Bull Neymar Jr’s Five.

І лише дві команди – чоловіча команда Угорщини Zsírkréták та словацька жіноча команда Spartak Myjava – змогли переграти усіх у найбільшому і найзахопливішому турнірі 5х5 у світі, де є лише 10 хвилин інтенсивних дій, ніяких воротарів і втрата гравця щоразу, коли противник забиває гол.

Українська команда ІнБев Житомир після виграшу у Національному фіналі представляла Україну на світовому фіналі у Бразилії. Українці достойно провели матчі у групі, зігравши в нічию з Катаром та Канадою, програвши Італії, та вигравши у Туреччини. Таким чином опинившись на третій сходинці у групі, за вихід в 1/8 довелось грати з Іспанією. Матч з Іспанією став останнім для українців на цьогорічному турнірі, і, хоча наші хлопці боролись до останнього, після 10 хвилин матчу та нічиєї 1:1, іспанці таки перемогли під час розіграшу золотого м’яча 1х1, таким чином забезпечивши рахунок 2:1. Ті ж іспанці в результаті дійшли до фіналу, і лише на останніх хвилинах програли переможцям-угорцям з рахунком 0:2.

"Враження однозначно позитивні! Представляти країну на світовому рівні – це мрія кожного спортсмена! Дякуємо команді Ред Булл за чудовий турнір! Місце, де ми перебували в ці дні, чудове! Змагання, знайомства з людьми зі всього світу, справжня гра з гарними командами – вразили. Що до нашої гри, то ми задоволені, але десь не пощастило і не вистачило везіння. Зігравши в нічию з фіналістом – збірною Іспанії – ми поступилися в грі один в один (до речі, гравець суперника отримав MVP турніру та здобув перстень вартістю 25 000$). Було дуже приємно, коли підходили організатори і представники інших команд і казали, що у нас дуже сильна команда, самі іспанці визнали, що їм десь пощастило в грі з нами. Підсумую, це було неймовірне свято футболу і прекрасна можливість нагадати світу про Україну!" – ділиться враженнями Костянтин Кожанов з ІнБев Житомир.

Повертаючись до чемпіонів, окрім трофею та статусу, переможці отримали також неймовірну нагоду, яка трапляється тільки раз у житті, зіграти проти світової зірки Неймара та його друзів, серед яких Нене (колишній гравець Сан-Паулу та ПСЖ) та Габріель "Губела" (колишній бразильський гравець).

Це вперше Неймар спробув себе на полі після травми, що протримала його протягом шести тижнів, та 27-річний футболіст не показав жодних ознак іржі, коли хвацько обходив новокоронованих чемпіонів свого авторського турніру.

"Перш, ніж я зіграв проти нього, я думав, що зможу показати йому один чи два фінти, – каже переможець Фабіан Габор, капітан Zsírkréták. – Але коли ви вже на полі з ним, це як наче він має якийсь неймовірний ритм. В цю секунду він стоїть поруч з вами, потім в мить ока він на відстані п'яти метрів".

Жіночі чемпіони також зіграли дружній матч проти Неймара та команди, що включала п’ять гравців з національної збірної Бразилії: Андресса Алвес (ФК Барселона), Крістіане (ФК Сан-Паулу), Калан (колишня Сантос), Людімілла (Атлетико де Мадрид), Еріка та Тамірес (Корінтіанс ФК).

"Це найкращий момент нашого життя, – відзначила захоплена Енді Богорова з команди Спартак. – Стати чемпіонами світу, а потім грати обличчям до обличчя з Неймаром – це мрія, яка стала реальністю! Ми повернемося наступного року!"

Виступаючи після змагань, Неймар був вражений тим, що бачив: "Рівень був справді високим та інтенсивним сьогодні, – сказав бразильський форвард. – Це змагання нагадує мені моє дитинство, коли я грав 5х5, 3х3, 2x2 на вулицях тут. Я дуже пишаюся тим, що можу приймати людей з багатьох країн по сусідству з тими місцями, де я виріс".

Red Bull Neymar Jr's Five повернеться в 2020 році, коли гравці зі всього світу знову зашнурують свої черевики, намагаючись переграти всіх.

Пропустили пряму трансляцію Світового фіналу? Дивіться на Red Bull TV:

#redbullneymarjrsfive

Партнер: MasterCard.
Медіа-партнери: телеканали "Футбол 1"/"Футбол 2",
Football.ua, Факти ICTV, iSport, Футбол24, Обозреватель, UA-Футбол

Про Red Bull Неймар Jr's Five

Red Bull Neymar Jr's Five це авторський турнір з міні-футболу бразильської зірки Неймара, в якому гравці віком від 18 до 25 років з усіх куточків світу разом віддаються спільній пристрасті: футболу. Це динамічне, технічне і цікаве змагання. Понад 40 країн із 6 континентів проведуть відбіркові турніри, де гравці змагатимуться зі спільною мрією пройти шлях від локального відбору до національного фіналу, та здобути квиток на Світовий фінал, який вже вчетверте проходитиме на стадіоні Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія.

Про Instituto Projeto Neymar Jr

Локація, де проходить Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr's Five, Instituto Projeto Neymar Jr – це приватна, некомерційна організація соціального напрямку, створена гравцем та його сім'ю. Розташована в Jardim Glória, у Прая-Гранді, де Неймар провів значну частину свого дитинства. Інститут площею 8,400 кв.м. є освітнім та спортивним комплексом, який призначений для 2470 дітей з малозабезпечених сімей віком від 7 до 14 років та їх сімей

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