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Бразилець Леандро Да Сілва за крок від переходу в Рух

12:41 71 Читать на русском
Бразилець Леандро Да Сілва за крок від переходу в Рух
Леандро Да Сілва / ФК Кубань

Досвідчений бразилець Леандро Да Сілва може повернутися в український футбол.

За інформацією Footboom, першоліговий Рух, який нещодавно очолив Леонід Кучук, може підсилитися Леандро Да Сілвою. 33-річний гравець відомий своїми виступами у складі Арсенала та кам'янської Сталі.

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Бразилець вже прибув у розташування команди й взяв участь у контрольному матчі з Калушем (0:0). Попереднім клубом Да Сілви був литовський Атлантас.

До слова, у лютому 2018 року Леандро був на перегляді у складі Десни, однак "сіверяни" вирішили не пропонувати гравцеві контракт.

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Теги
Леандро Да Сілва Леандро Да Сілва Перша ліга Трансфери Рух Винники Рух Винники Трансфери чемпіонату України
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