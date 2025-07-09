Бражко виконав бійцівський прийом з ММА проти зірки Динамо – несподівана реакція на програний момент
Півзахисник Динамо Володимир Бражко продемонстрував навички боротьби під час зборів.
Динамо наразі перебуває на зборах, де готується до старту сезону 2024-25. Під час тренування команди стався цікавий епізод.
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Гравці грали у волейбол ногами. Тарас Михавко класно зіграв в епізоді, а потім емоційно витягнув стійку сітки з землі. Володимир Бражко підбіг до партнера, виконав прийом з ММА, схопивши захисника киян за горло. Михавко постукав рукою по газону, і лише потім півзахисник його відпустив.
Варто зауважити, що Динамо готується до кваліфікації ЛЧ. 22 липня кияни проведуть перший матч, а суперником буде переможець пари Жальгіріс – Хамрун Спартанс.