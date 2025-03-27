"Шовковський за всю свою кар'єру в Динамо головним тренером в УПЛ програв один матч. З того, що я знаю, він продовжує на тренуваннях інтенсивно ганяти команду, тобто в нього є там якась своя система, що він робить в мікроциклах. Я думаю, вона глобально не змінюється.

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Проблема просто в тому, що гравці, які раніше могли робити на полі ці функції, які вони робили для результату, зараз не можуть їх робити. Це стосується головним чином півзахисту, в нього зараз два гравці з трьох основних в цьому трикутнику, вони загубилися в "Бермудському трикутнику".

Я маю на увазі Бражка і Шапаренка. Через те, що Бражка не відпустили, через те, що Бражку дали неймовірну зарплатню нову за новим контрактом, через хвороби Шапаренка. Але ці люди не дають на полі те, що вони мають. Розподіл функцій був певний, а зараз два з трьох не грають. Буяльський все ж таки, я вважаю, гравець залежний", – сказав Співаковський для YouTube-каналу ВЗБІРНА.

До слова, київське Динамо наразі очолює турнірну таблицю чемпіонату України. Після 21-го туру підопічні Олександра Шовковського набрали 51 бал. У найближчого переслідувача, Олександрії – 47 очок.

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