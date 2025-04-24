– У першому таймі нам не вдавалося довести м'яч у третій зоні до воріт, не могли ним правильно розпорядитися. У першій зоні я помилився, коли послизнувся, і ми пропустили, тож стало набагато важче. Але добре, що після перерви перелаштувалися, стали більше пресингувати, не давати супернику спокійно працювати з м'ячем. Відповідно, вони помилялися, а ми створювали моменти.

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– Коли Ванат заробив пенальті, то пробивати готувався Буяльський, але в підсумку передав м'яч тобі. Що сказав капітан? Наскільки цей гол додав тобі впевненості?

– Я запитав у Буяльського, чи можу я пробити. Він запитав: "Ти впевнений?" На що я відповів: "Так". Мені потрібен був цей гол, через такі періоди потрібно проходити. Не завжди легко, є й складні періоди, але я старанно працюю, аби набрати свою найкращу форму. Цей гол додасть мені впевненості.

– Цей гол став своєрідною реабілітацією за помилку в першому таймі?

– Як я вже сказав, цей гол був мені потрібен.

– Попереду зустріч із Шахтарем у неділю.

– Для нас зараз кожен матч, як чемпіонський. Потрібно готуватися, виходити й показувати максимум, аби довести справу до кінця та завоювати два внутрішні трофеї. Дай Бог, – сказав Бражко для пресслужби Динамо.

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