– Позаду два спаринги з хорошими суперниками, у яких ви брали участь, чим вони запам’яталися, які висновки зробили?

– На фоні таких команд цікаво себе проявити, спробувати свої сили як індивідуально, так і командно. У таких матчах добре помітно і хороші дії, і недоліки, вони дають інформацію, кому які компоненти потрібно покращувати.

Бражко офіційно підтвердив стосунки з відомою вболівальницею Шахтаря

– Чи можна порівняти по силі спаринг-партнерів на зборах з командами, яким вам доведеться протистояти у кваліфікації Ліги чемпіонів?

– Думаю, і Мітьюлланд, і Вест Бромвіч – сильні команди з хорошою тактикою, схемою гри. Цікаво було грати з англійцями, у яких більш силовий стиль гри, але вони також й багато бігають. Мітьюлланд – більш тактична команда, вони добре пресингували, проводили швидкі атаки й контратаки. Щодо порівняння з кваліфікацією Ліги чемпіонів, поки що важко сказати, адже ми ще не знаємо нашого суперника. Коли він визначиться, будемо розбирати. Думаю, там теж буде дуже достойний рівень команди.

– Ваша група молодіжних збірників доєдналася до команди пізніше. Чи вже вийшли на необхідний рівень підготовки, щоб працювати у загальній групі?

– Думаю, так, адже ми пропустили небагато – відпочивали лише 10 днів, це менше, ніж основна частина команди. Вже зіграли по 60 і 30 хвилин, думаю, кожен з нас добре почувається, принаймні я – точно і готовий працювати далі, – розповів Володимир Бражко прес-службі Динамо.

Динамо програло Мітьюлланду попри сейви Моргуна – Попов провинився у всіх трьох пропущених, камбек Бражка теж не вдався