Пара опублікувала в Instagram світлини з романтичного побачення – на руці Квіткової з'явилась прекрасна обручка.

"Тисячу разів "так"! Ангели на хмарах заздрять, знаючи, що ми знайшли", – підписала світлини новоспечена наречена. На фото можна побачити і щасливого Бражка.

Нагадаємо, точна дата початку роману Даші Квіткової та Володимира Бражка залишається невідомою для загалу, але перші чутки з'явились навесні 2025 року. Дівчина уже має сина від шлюбу з відомим телеведучим Нікітою Добриніним.

