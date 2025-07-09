Футболіст Динамо Володимир Бражко зізнався у стосунках з блогеркою Дашою Квітковою.

Півзахисник збірної України та київського Динамо Володимир Бражко більше не приховує свої стосунки з відомою блогеркою Дашою Квітковою. Гравець опублікував привітання для дівчини з днем народження.

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"З днем народження, моя кохана", – написав 23-річний футболіст Динамо в Instagram.

Цікаво, що Даша Квіткова була амбасадоркою головного опонента Динамо – донецького Шахтаря. Але суперництво двох клубів не стало на заваді коханню.

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