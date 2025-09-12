Бражко назвав свого кумира та розповів, як ставиться до критики: "Мені нецікава думка інших людей"
Півзахисник Динамо Володимир Бражко відповів на низку запитань про футбол та повсякденне життя.
– Як дізнався, що потрапляєш у заявку першої команди Динамо?
– У заявку чи на збори?
– Давай так – на збори. Коли зрозумів, що тебе беруть у Динамо?
– Набрав мені агент, сказав, що я їду на збори з першою командою. Я тоді був у U-19.
– Які були емоції?
– Гордість і дуже радий був, бо для цього і працюєш, щоб грати за першу команду Динамо.
– Хто з гравців першим тебе підтримав у роздягальні?
– Пам’ятаю, що Сергій Сидорчук завжди мене підтримував, підказував, як треба, що робити.
– Назви три найкрутіші факти або речі, або місця в Запоріжжі.
– Острів Хортиця – для мене це мій дім. І, напевно, це дитячо-юнацька школа та поля запорізького Металурга.
– Хто з гравців у дитинстві був твоїм головним натхненням, хто був твоїм кумиром?
– По-перше, це був Кріштіану Роналду в таких найбільш юних віках, а потім уже я почав слідкувати за де Брюйне.
– Як зазвичай ти відновлюєшся після важких ігор?
– Якщо гра пізно, то дивлюся гру, лягаю спати, і все. І їсти правильно, пити вітаміни, і все.
– Хто твій найкращий друг у команді, окрім Ваната?
– Тарас Михавко і Рубчинський.
– Хто тебе найбільше підколює в команді?
– Може, Дубінчак – він усіх підколює.
– Як змінився твій характер завдяки футболу?
– Взагалі я вважаю, що я на полі і я за полем – це дві різні людини. Я в житті спокійний, а на полі вже такий більш злий, напевно.
– Як реагуєш, коли бачиш хейт у соцмережах у свій бік?
– Чесно, раніше дуже багато читав про себе, після ігор коментарі. Зараз взагалі не читаю, мені нецікава думка інших людей. У них може бути своя думка, але я не дуже сприймаю це. Якщо я погано зіграв, то я знаю, що погано зіграв – мені не треба про це казати. Не хочеться себе заганяти в яму, якщо ти прочитаєш, – сказав Бражко для GG.Спорт.
