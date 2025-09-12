Півзахисник Динамо Володимир Бражко відповів на низку запитань про футбол та повсякденне життя.

– Як дізнався, що потрапляєш у заявку першої команди Динамо?

– У заявку чи на збори?

– Давай так – на збори. Коли зрозумів, що тебе беруть у Динамо?

– Набрав мені агент, сказав, що я їду на збори з першою командою. Я тоді був у U-19.

– Які були емоції?

– Гордість і дуже радий був, бо для цього і працюєш, щоб грати за першу команду Динамо.

– Хто з гравців першим тебе підтримав у роздягальні?

– Пам’ятаю, що Сергій Сидорчук завжди мене підтримував, підказував, як треба, що робити.

– Назви три найкрутіші факти або речі, або місця в Запоріжжі.

– Острів Хортиця – для мене це мій дім. І, напевно, це дитячо-юнацька школа та поля запорізького Металурга.

– Хто з гравців у дитинстві був твоїм головним натхненням, хто був твоїм кумиром?

– По-перше, це був Кріштіану Роналду в таких найбільш юних віках, а потім уже я почав слідкувати за де Брюйне.

– Як зазвичай ти відновлюєшся після важких ігор?

– Якщо гра пізно, то дивлюся гру, лягаю спати, і все. І їсти правильно, пити вітаміни, і все.

– Хто твій найкращий друг у команді, окрім Ваната?

– Тарас Михавко і Рубчинський.

– Хто тебе найбільше підколює в команді?

– Може, Дубінчак – він усіх підколює.

– Як змінився твій характер завдяки футболу?

– Взагалі я вважаю, що я на полі і я за полем – це дві різні людини. Я в житті спокійний, а на полі вже такий більш злий, напевно.

– Як реагуєш, коли бачиш хейт у соцмережах у свій бік?

– Чесно, раніше дуже багато читав про себе, після ігор коментарі. Зараз взагалі не читаю, мені нецікава думка інших людей. У них може бути своя думка, але я не дуже сприймаю це. Якщо я погано зіграв, то я знаю, що погано зіграв – мені не треба про це казати. Не хочеться себе заганяти в яму, якщо ти прочитаєш, – сказав Бражко для GG.Спорт.

