Динамо продовжує шукати варіанти для підсилення центра оборони й може опустити на цю позицію когось з півзахисників, вважає журналіст Ігор Циганик.

"Динамо потрібен ще один центральний захисник для конкуренції. Є три основні центральні захисники. Є ще молодий цей хлопчина. Можливо, Михайленко там спробує зіграти. Бражко може там спробувати.

Ваната можуть продати – все залежить від виходу Динамо в ЛЧ

Хоча я вважаю, що потрібен ще один центральний захисник. Розумієте, до Біловара вже упереджене ставлення стосовно того, що до нього якось приклеїлася така історія, що він постійно вибиває м'ячі в аут.

У нас всі б'ють в аут, у нас Попов б'є в аут, у нас Михавко може так само "нарізати" дуже пристойно. Але те, що київському Динамо потрібен ще один центральний захисник для конкуренції, це так", – розповів Ігор Циганик на Youtube.

Російські власники, слід тренера збірної України і культ Афродіти – чим живе Пафос перед Динамо