"Володимир Бражко — це універсальний гравець, який може пристосовуватися до різних стилів гри, тому він міг би проявити себе в багатьох топ-чемпіонатах. Але він не просто важливий гравець для Динамо, він ще й вихованець їхньої академії, і зараз він потрібен команді, яка має амбіції стати чемпіоном УПЛ", – заявив агент українця Вадим Шаблій в інтерв'ю Flashscore.

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Також представник Бражка підтвердив, що 23-річним гравцем цікавились Фейєнорд, Бетіс та Жирона, за яку вже виступають Віктор Циганков та Владислав Крапивцов.

"Контракт гравця з Динамо продовжили до 2029 року. Водночас я впевнений, що інтерес до Володимира з боку грандів європейського футболу буде високим і протягом літнього трансферного вікна", – додав Шаблій.

Нагадаємо, що Бражко міг перейти взимку у Вулверхемтон. У поточному сезоні хавбек Динамо забив 4 м'ячі та віддав 4 гольові передачі в 30 матчах.

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