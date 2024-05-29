"Заради цього я і працював. Але зараз потрібно працювати ще більше та чіплятися за свій шанс. Чекаю на Євро. Готуюся спокійно, не думаю про важливість матчів. Якщо переживаєш, потрібно себе заспокоювати. Ми ще не почали тренуватися, тому говорити про хвилювання зарано.

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Основа збірної вже на Євро-2024? Побачимо. Це вирішувати тренеру, усе залежатиме від готовності. Звісно, я хочу зіграти.

Поки що у мене не було якоїсь особливої посвяти в збірній, може, хлопці щось придумають вже на Євро. Якщо потрібно, готовий співати (посміхається) – традиція є традиція. У команді прийняли дуже добре. З усіма познайомився, хороші хлопці, підказують на тренуваннях. Добре ладнаємо", – цитує Бражка прес-служба Динамо.

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