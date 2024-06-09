Брайтон націлився на сенсацію другої німецької Бундесліги, головного тренера Санкт-Паулі Фабіана Хюрцелера. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, сторони вже почали переговори. Також боси "чайок" звернулися до німецького клубу, щоб обговорити суму компенсацію за 31-річного фахівця.

Екс-тренер Мудрика веде переговори про сенсаційне повернення в АПЛ

Повідомляється, що тепер саме Хюрцелер вважається явним фаворитом на заміну Роберто Де Дзербі. Раніше в англійських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Брайтон розглядає варіант із поверненням на пост головного тренера Грема Поттера.

За підсумками сезону 2023/24 Хюрцелер вивів Санкт-Паулі в першу Бундеслігу, вигравши другий німецький дивізіон.

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