Манчестер Сіті примудрився програти три матчі поспіль. Спочатку "містян" бив Тоттенхем у Кубку, потім – Забарний в АПЛ, а вишенькою на торті стали 1:4 в Лісабоні проти Спортінга. Ніхто не вірив у продовження серії.

Гвардіола озвучив причину гучного фіаско Манчестер Сіті зі Спортінгом

Чинному чемпіону треба було за будь-яку ціну перемагати Брайтон на Амексі, адже Ліверпуль встиг відірватись на два очки. Перший тайм продемонстрував цілковите розуміння ситуації з боку футболістів. Сіті нічого не дозволив "чайкам", володіючи м'ячем 67% часу та завдавши втричі більше ударів (9 проти 3-х).

Вже на цьому відрізку гості награли на 1,91 очікуваний гол. До 20-ї хвилини двічі міг забивати Савінью, а на 23-й підопічні Пепа Гвардіоли відкрили рахунок. Ковачіч виконав розкішний пас на Холанда, а той з меж штрафного пробив у Вербрюггена – голкіпер парирував, але норвежець добив у боротьбі з Ван Хекке. 0:1!

Ще за три хвилини Ерлінг міг оформити дубль, отримавши передачу від Фодена й завдавши удару. Вербрюгген перевів м'яч у стійку! Подальший кутовий завершився замиканням від Холанда, однак сфера пролетіла поруч з каркасом! Брайтон огризнувся кількома атаками перед перервою, але відпочивати пішов за мінімальної переваги суперника.

Сіті заслужено виграв перший тайм, але на другий команда вийти забула. До кінця основного часу гості провели всього чотири удари, які потягнули на 0,09 очікуваних голів. Брайтон провів шість, однак їхня гострота сягнула 1,79 xG. А скільки було гострих атак без завершення!..

Господарі могли відігратись на 53-й хвилині внаслідок навісу Еступіньяна, який з лінії воротарського замикав Хіншелвуд. Едерсон врятував "містян". На 65-й ситуація повторилася, тільки замикав Рюттер – вище воріт! На 69-й же Балеба виводив Мітому на рандеву з Едерсоном, однак Каору загрався й провалив дуель.

Ще за хвилину свіжий Жоау Педру отримав закидання від Ван Хекке з глибини й вистрілив з центру карного майданчика. М'яч пройшов повз праву стійку. Тиск Брайтона зростав з кожною хвилиною – і врешті-решт вилився у заслужений гол на 78-й хвилині.

Льюїс вибив простріл Мітоми, який готовий був замикати Велбек, а Жоау Педру підхопив відскок та розстріляв ворота метрів з п'яти. Фабіан Хюрцелер вгадав із заміною – бразилець зрівняв рахунок всього за 12 хвилин після виходу на поле. А ще за п'ять хвилин зіграла друга заміна. І як зіграла!

О'Райлі з'явився замість травмованого Хіншелвуда й забив вирішальний гол у зустрічі. Жоау Педро в цьому допоміг, видавши шикарний пас – Мет же відклеївся від захисників і легко переграв Едерсона. 2:1! Брайтон цілком справедливо вирвався уперед.

Здавалося, що зараз Манчестер Сіті влаштує навалу, однак нормального штурму фани так і не дочекались. Гості спромоглися тільки на невеличку бійку. У підсумку, фінальний свисток зафіксував сенсацію – Пеп програв у четвертому матчі поспіль. Це лише другий такий випадок у його кар'єрі, а перший стався ще у 2015 році на чолі Баварії.

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