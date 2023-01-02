Мак Аллістер став чемпіоном світу, граючи в основному складі збірної Аргентини. Алексіс був одним з найкращих хавбеків турніру та навіть відзначився голом у фіналі проти Франції.

Челсі хоче купити чотирьох зірок ЧС-2022

Сьогодні аргентинець повернувся у свій клуб. Брайтон підготував чемпіону теплу зустріч. Спершу його привітав кожен з партнерів і персоналу, а потім Алексіс підняв над головою кубок світу.

Що цікаво, Мак Аллістер вже найближчим часом може покинути Брайтон. Хавбек потрапив на радари Челсі. Роберто Де Дзербі та клуб вимагають за свою зірку щонайменше 60 мільйонів фунтів.

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