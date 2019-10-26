Брайтон вирвав перемогу над Евертоном, Уотфорд та Борнмут розійшлись миром: 10-й тур АПЛ, матчі суботи

Відбулись чергові матчі 10-го туру АПЛ. Звіт поєдинків читайте на "Футбол 24"

Чемпіонат Англії, 10-й тур

Брайтон – Евертон – 3:2

Голи: Грос, 15, Мопей, 80, Дінь, 90+4 (аг) – Вебстер, 20 (аг), Калвер-Льюїн, 74

Уотфорд – Борнмут – 0:0

Брайтон у рідних стінах приймав Евертон, який у попередньому турі переграв Вест Хем Андрія Ярмоленка. "Чайки" змогли досить швидко відкрити рахунок – Грос гарматним ударом зі штрафного прошив Джордана Пікфорда! Але вже за 5 хвилин "іриски" відігрались, щоправда, не без допомоги суперника. Вебстер у верховій боротьбі так сильно намагався завадити опоненту забити, що зрізав м'яч у власні ворота – 1:1. У середині другого тайму Евертон повів у рахунку – спрацювала заміна Марку да Сілви. Молодий нападник Калвер-Клюїн вийшов замість Івобі і вже за 2 хвилини забив після класної передачі Холгейта. Але не довго тішились ліверпульці. На 80-й хвилині Брайтон заробив пенальті, який упевнено реалізував Мопей – 2:2! А на четвертій доданій "чайки" й геть вирвали перемогу завдяки автоголу Діня! 3:2 у підсумку!

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У паралельному матчі Борнмут завітав у гості до Уотфорда. Гості виглядали значно гостріше у першому таймі – Стів Кук міг відкривати рахунок після подачі з флангу, але його удар головою взяла на себе поперечка. А невдовзі постріл Біллінга у неймовірному сейві парирував Бен Фостер. "Шершні" майже нічим відповісти не змогли, тож на перерву команди пішли без забитих голів – 0:0. По перерві господарі дещо вирівняли гру й самі могли виходити уперед, але до кінця матчу рахунок так і не змінювався – суха нічия у підсумку.

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